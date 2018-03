Meno di un mese alla sua nascita e il Regno Unito è ormai in pieno fervore da toto Royal Baby. Sarà un maschietto come George o alzerà le quote rosa di famiglia e sarà invece una femminuccia come Charlotte? E quale sarà il nome prescelto da Kate Middleton e dal principe William?

Sono aperte le scommesse, nel vero senso della parola dato che in questi giorni che precedono il lieto evento i bookmakers sono letteralmente impazziti. Stando a quanto emerso dalle quote, la maggior parte dei sudditi scommette si tratterà di una bambina, anche se la duchessa di Cambridge ha scelto spesso il blu come tonalità per i suoi outfit premaman, forse proprio con l’intenzione di depistare eventuali sospetti, come già aveva fatto con i principini George e Charlotte.

In pole position tra i nomi più gettonati ci sarebbe Alice, seguito da Vittoria e da Mary che invece sarebbe il nome favorito secondo i bookmakers italiani. Alice è il nome della madre di Filippo e dunque la scelta reale sarebbe da leggere come un omaggio al ramo maschile dei Windsor.

E se poi si trattasse invece di un maschietto? In questo caso c’è chi scommette su nomi come Albert, secondo le quote inglesi, e James, dato invece come nome di battesimo favorito in Italia.

Ma le scommesse non si fermano qui. Oltre al sesso e al nome dell’attesissimo Royal Baby, nel Regno Unito, infatti, sale la febbre anche per quello che sarà il giorno del lieto evento e c’è chi si sente pronto a scommettere che si tratti proprio del 29 aprile, quando cioè Kate e William festeggeranno il settimo anniversario di matrimonio.