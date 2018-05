Sono ormai trascorsi tre giorni dal seguitassimo e attesissimo Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle, e ieri sono arrivate le prime foto ufficiali dell’evento.

A diffonderle, come ormai di consueto e come è stato per quasi tutti i dettagli precedenti alle nozze, l’account ufficiale di Kensington Palace. I tre poetici scatti sono opera di Alexi Lubomirski che già aveva firmato le foto del fidanzamento ufficiale tra Meghan e Harry, lo scorso novembre.

Nella prima immagine, scattata nella Green Drawing Room di Buckingham Palace, i neo sposi sono ritratti insieme alla famiglia reale al gran completo: con loro, William e Kate, Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker Bowles, Queen Elizabeth con Filippo di Edimburgo, Doria Ragland, madre di Meghan e intorno tutta la “squadra” di piccoli paggetti.

Nel secondo, tenerissimo, scatto, il Duca e la Duchessa di Sussex posano sorridenti insieme ai paggetti e alle damigelle che hanno accompagnato Meghan all’altare: tra loro anche il principino George, che appare – a sorpresa – molto divertito, e la Principessina Charlotte, seduta accanto alla sposa.

La foto più romantica è però la terza: un’immagine in bianco e nero, che ricorda quelle del giorno del fidanzamento, in cui Meghan e Harry siedono vicini sulle scale del Castello di Windsor.

