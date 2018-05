Lo abbiamo seguito e atteso in ogni fase dei preparativi, e ora il royal wedding dell’anno, quello tra Meghan Markle e il principe Harry, è stato finalmente celebrato.

In Givenchy Haute Couture – a sorpresa – la sposa, che ha suscitato commenti di approvazione per l’eleganza e la naturalezza esibita; ma se gli occhi del mondo erano puntati sull’ormai duchessa di Sussex, certo non ci si poteva esimere anche dall’osservare e commentare i look degli invitati.

Da Victoria Beckham ad Amal Clooney, sono stati diversi i vip a prendere parte alle principesche nozze inglesi. Ecco allora, gli outfit più glam avvistati durante il Royal Wedding.

Amal Clooney in Stella McCartney

Decisamente la più chic tra le invitate: Amal, dalla classe infinita, ha scelto un classico abito longuette giallo senape con coda. Il look, completato da un cappello in tinta, è firmato Stella McCartney.

Victoria Beckham in Victoria Beckham

Tra gli ospiti più attesi Victoria e David Beckham: per lei un abito blu raffinato con maniche tagliate ad arte firmato, ça va sans dire, Victoria Beckham. Il tocco di colore era dato dalle décolleté arancioni.

James Blunt e Sofia Wellesley in Red Valentino

La moglie del cantante, super sorridente, ha sfoggiato un abito con fantasia floreale molto, molto chic.

Abigail Spencer in Alessandra Rich e Priyanka Chopra in Vivienne Westwood

Le migliori amiche della sposa, nonché attrici, hanno scelto outfit eleganti ma fuori dai soliti schemi: abito blu con piccoli pois bianchi per Abigail Spencer e tailleur dalla linea scolpita per Pryanka Chopra.

Carey Mulligan in Erdem

Elegantissima l’attrice ha indossato un long dress con un ricamo floreale abbinato a décolleté scamosciate.

Lady Kitty Spencer in Dolce & Gabbana

Chicissima anche la nipote modella di Lady D che ha catturato l’attenzione dei fotografi per la sua bellezza. Merito anche dell’abito verde smeraldo con motivo floreale di Dolce & Gabbana. Non è un caso che la giovane nobile abbia scelto la maison italiana: oltre ad aver sfilato per Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week, è anche la testimonial della campagna Primavera-Estate della griffe.