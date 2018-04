Sontuosi, fiabeschi, romantici: i royal wedding degli ultimi anni, si sa, hanno fatto sognare migliaia di persone. Tra arrivi in carrozza, diademi scintillanti e paggi reali pronti a sorreggere lunghi strascichi, sono stati ovviamente gli abiti da sposa, indossati da principesse o aspiranti regine, i veri protagonisti.

Non è un caso, infatti, che oggi, a poco più di un mese dal royal wedding tra Meghan Markle e il principe Harry, cresca la curiosità per quello che sarà l’abito scelto dall’ex attrice di Suits. E nell’attesa il ricordo vola subito al 29 aprile del 2011, quando Catherine Elizabeth Middleton, oggi duchessa di Cambridge, incantò sudditi, fotografi, nonché milioni di curiosi, con un abito da sogno, ormai passato alla storia, firmato Alexander McQueen.

Ma se quello tra Kate e William è stato senza dubbio uno dei matrimoni reali più seguiti di sempre, certo non è stato l’unico.

In attesa del 19 maggio, ecco allora un ripasso degli abiti da sposa più belli indossati nei royal wedding degli ultimi anni.

Sofia Hellqvist e Carl Philip di Svezia

Sembra uscita da un film la storia d’amore che ha portato alle nozze, il 13 giungo 2015, il secondogenito della casa reale svedese, Carl Philip, e l’ex modella Sofia, entrambi bellissimi. Per le nozze, decisamente fiabesche, la futura principessa di Svezia scelse un abito in crêpe di seta e organza bianco, impreziosito da applicazioni in pizzo. A crearlo fu la designer svedese Ida Sjostedt.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Viene ricordato come uno dei matrimoni più sfarzosi (e lunghi) della storia: le nozze tra Beatrice Borromeo e il primogenito di Carolina di Monaco, infatti, furono festeggiate in più occasioni, tra rito civile, religioso e diversi party esclusivi. Per la festa serale organizzata il 15 agosto 2015, nella suggestiva cornice delle isole Borromee, Beatrice scelse un raffinato abito, dalla linea essenziale ma sofisticata, firmato Giorgio Armani Privé.

Madeleine di Svezia e Christopher O’Neill

Ancora in Svezia e ancora un abito da sogno. È l’8 giugno 2013 quando la figlia più piccola dei reali svedesi sposa il banchiere britannico Christopher O’Neill. Il wedding dress bianco con sofisticati ricami in pizzo era firmato Valentino.

Charlène Wittstock e Alberto di Monaco

Il 1 luglio 2011 il Principato monegasco festeggia le nozze di Alberto di Monaco con l’ex nuotatrice sudafricana Charlene Wittstock. L’abito, in apparenza assolutamente essenziale, era stato disegnato da Giorgio Armani e aveva richiesto una minuziosa lavorazione: a impreziosirlo, infatti, 30mila piccole pietre, 40mila cristalli Swarovski e 20mila gocce di madreperla. Nonostante la bellezza del vestito, però, il matrimonio passò alla storia per lo sguardo malinconico della sposa, allora soprannominata “la principessa triste”.

Kate Middleton e William d’Inghilterra

Inutile dire che, tra i royal dress più famosi di sempre, spicca quello indossato da Kate Middleton il 29 aprile 2011, nel giorno del sì con William d’Inghilterra. L’abito, disegnato da Sarah Burton, direttore creativo di Alexander McQueen, era in satin e gazar di seta, impreziosito da applicazioni in pizzo: sul retro, 58 bottoncini in satin e organza. A completare il vestito un velo a metà figura e uno strascico di 2,70 metri. L’abito fu ammirato da milioni di persone anche in occasione della mostra The Royal wedding Dress: a story of Great British Design, durante la quale venne esposto.

Tatiana e Nicola di Grecia

Tatiana sposò il Principe di Grecia e Danimarca nella romanticissima isola greca di Spetses, il 25 agosto 2010. Il vestito, con applicazioni in pizzo, fu creato dallo stilista venezuelano Angel Sanchez. A completare il royal outfit, un diadema di diamanti.

Vittoria di Svezia e Daniel Westling

Il 19 giugno 2010 l’erede al trono svedese, nonché primogenita di Carlo XVI Gustavo di Svezia e della regina consorte Silvia, sposa il suo ex personal trainer, Daniel Westling. L’abito, in seta color crema con strascico di 5 metri, fu realizzato dallo stilista svedese Par Engsheden, mentre la tiara era la stessa indossata dalla madre nel 1976.

Letizia Ortiz e Felipe di Spagna

Ben 1400 invitati per il matrimonio che vide protagonisti il reale spagnolo con l’ex giornalista televisiva. L’abito scelto da Letizia, e disegnato dal fashion designer Manuel Pertegaz, era caratterizzato da un collo ricamato dalla linea scolpita. A sorreggere il velo, un principesco diadema accompagnato da un paio di orecchini con 10 diamanti.