Meno di due mesi al grande giorno, quello dell’attesissimo matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Tra i dettagli (pochissimi, a dire il vero) svelati dalla coppia, negli ultimi giorni è emerso quello, dolcissimo, riguardante la wedding cake scelta dai futuri sposini che hanno stupito sudditi e curiosi planetari, puntando sull’unconventional.

La notizia è arrivata direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace (@kensingtonroyal) in cui viene svelato anche il nome della pasticciera che si occuperà di sfornare la torta d’eccezione: non si tratta – come in molti avrebbero pensato – di un maître pâtissier di fama internazionale ma di Claire Ptak, americana che ha avviato la sua attività londinese con una semplice bancarella al mercato ed oggi proprietaria di Violet Bakery, un localino dallo stile minimal e vagamente country.

Meghan Markle e il principe Harry avrebbero chiesto alla pasticceria di racchiudere nel dolce “i sapori vivi della primavera” e, a quanto pare, sarebbero stati accontentati: la wedding cake sarà infatti un dolce al limone ricoperto da crema al burro e da fiori freschi di sambuco, completata da una corona di perle di zucchero.

Claire Ptak, che l’ex attrice statunitense aveva conosciuto e intervistato per il suo sito di lifestyle The Tig (chiuso dopo l’ufficializzazione del fidanzamento con il principe Harry), punta tutto sulla scelta di ingredienti bio e naturali oltre che sulla grande attenzione alla stagionalità dei prodotti.

“Sono entusiasta di annunciarlo!!”, ha scritto, orgogliosa, la pasticciera di origine californiana in un post su Instagram. “Violet è stata scelta per preparare la torta nuziale per il principe Harry e Meghan Markle. Entrambi condividono tanti valori per quanto riguarda la provenienza del cibo, la sostenibilità, la stagionalità e, naturalmente, il sapore!”.

Dal canto suo la casa reale fa sapere che i futuri sposi “non vedono l’ora di condividere la torta con gli ospiti al loro matrimonio al Castello di Windsor il 19 maggio”.

E se non siete nella lista degli invitati al matrimonio dell’anno, non disperate: ci si può concedere un assaggio dei dolci preparati da Claire Ptack, facendole visita nel suo, oggi famosissimo, locale al 47 Wilton Way di Londra.

