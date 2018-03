Qual è il confine tre l’essere celebre e l’essere notoria? Ruby Rubacuori sta un po’ confondendo le carte e questo confine sta diventando, anche grazie al momento che sta vivendo, assai labile. L’ex prostituta, conosciuta anche come la mancata “nipote di Mubarack”, potrebbe infatti partecipare al Grande Fratello inglese, nell’edizione dedicata ai VIP.

Evidentemente, l’essere al centro di un caso giudiziario, il Rubygate, l’ha resa un personaggio pubblico degno di attenzione. Nonostante sia implicata, appunto, in un processo per cui il premier Silvio Berlusconi è accusato di prostituzione minorile e concussione.

Gli autori del Grande Fratello inglese si sono così espressi:

“È tutto quello che stiamo cercando. È sexy, è legata a grandi celebrità ed è stata coinvolta in polemiche.”

E se il GF è in cerca di polemiche, queste non mancheranno. Ruby sta facendo una rapida scalata, anche se potrebbe rivelarsi una meteora. In queste settimane, precisamente il 3 marzo, intanto, ha partecipato al ballo delle debuttanti dell’Opera di Vienna, a braccetto con l’imprenditore Richard Lugner, che l’aveva invitata.