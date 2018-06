Schiarire i capelli con la camomilla è uno dei rimedi naturali più conosciuti e antichi: le proprietà di questi fiori profumati, infatti, sono note da sempre per il loro potere schiarente. In versione shampoo (o crema per i capelli) aiuta ad alleggerire il tono scuro del castano, senza bisogno di tinte troppo aggressive.

Leggi anche: I rimedi della nonna contro i peli sul viso | Come abbronzarsi con i rimedi naturali

Il blonde power non tramonta mai? Ecco come ottenerlo a casa con la camomilla.

Come schiarire i capelli con la camomilla

I rimedi fai da te sono sempre rischiosi ed è sempre consigliabile rivolgersi a un esperto se si vuol ottenere un risultato professionale. Tuttavia, se si vuole schiarire delicatamente e in modo naturale i capelli si può ricorrere a un vecchio rimedio della nonna: basta rifornirsi di foglie di camomilla in erboristeria e di un limone.

in erboristeria e di un limone. In un pentolino si porta a ebollizione l’acqua. A fuoco spento si immergono due cucchiaini di foglie di camomilla. Si lascia riposare finché l’ infuso non sarà tiepido e si aggiunge il succo di mezzo limone che, ricco di vitamina C, ha un forte potere schiarente e permette di ottenere schiariture naturali molto simili ai colpi di sole.

non sarà tiepido e si aggiunge il succo di mezzo limone che, ricco di vitamina C, ha un forte potere schiarente e permette di ottenere schiariture naturali molto simili ai colpi di sole. Sui capelli perfettamente puliti si versa l’infuso di camomilla; si tampona con un asciugamano e si procede con con l’asciugatura.

I risultati