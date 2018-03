Avvistati durante una cena, mentre flirtavano apertamente in pubblico, Amber Heard e Sean Penn non hanno lasciato dubbi e a Hollywood si parla già della nascita di una nuova, bellissima coppia: 58 anni lui e due matrimoni celebri alle spalle, con Madonna prima e con l’attrice Robert Wright dopo, 32 anni lei e una passione, a quanto pare mai sopita, per i classici “belli e dannati”.

L’attrice era stata infatti già al centro delle cronache rosa per il suo matrimonio con Johnny Depp, finito dopo solo 16 mesi, con un divorzio shock, coronato dalle accuse di violenza domestica: era stata la stessa Heard, infatti, a mostrare un video inequivocabile in cui Depp, ubriaco, prendeva a calci i mobili della cucina.

Al termine del matrimonio con l’ex Pirata dei Caraibi, l’attrice ha poi avuto una relazione burrascosa con Elon Musk, imprenditore e inventore di origine sudafricana, nonché uno degli uomini più potenti al mondo, secondo quanto riportato da Forbes: anche la loro storia è finita però lo scorso febbraio dopo diverse rotture.

Dal canto suo, l’attore due volte premio Oscar sembra essersi lasciato alle spalle la relazione, durata un anno e mezzo, con la bellissima Charlize Theron ed anche il flirt della scorsa estate con l’aspirante attrice Leila George.

Sean Penn e Amber Heard, dunque, sarebbero stati visti mentre cenavano tête-à-tête al Tower Bar del Sunset Tower Hotel, uno dei locali di Los Angeles più amati dalle celebrities: tra risate e bicchieri di vino rosso i presenti, alcuni dei quali hanno poi riferito la notizia al sito PageSix, non hanno avuto alcun dubbio che si trattasse di un incontro galante in piena regola.

Dopo tante storie tormentate, ci auguriamo allora che per entrambi sia davvero arrivata la volta buona.