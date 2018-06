Ai tempi dell’amore 2.0, conoscere le tecniche e le frasi a effetto per sedurre un uomo in chat può rivelarsi davvero molto utile.

Non solo per flirtare con qualcuno conosciuto online o su uno dei tanti siti di incontri per “cuori solitari”, ma anche perché – dopo una presentazione, un appuntamento o un colpo di fulmine dal vivo – spesso la seduzione continua tramite social network, sms, e-mail, messaggi WhatsApp.

Capire come intrigare un uomo che volete conquistare, però, a volte non è così facile: a differenza di quella delle donne, infatti, l’immaginazione maschile non punta molto sul cerebrale, sulla parola, sul detto e non detto. Gli uomini la maggior parte delle volte amano la seduzione visiva, fisica, concreta.

Allora come sedurre un uomo in chat, come portarlo nel vostro mondo, come attirare la sua attenzione? Ecco alcune tecniche da mettere in pratica e frasi ad effetto da scrivere, tenendo sempre presente che la cosa migliore è essere sincere e naturali, per partire con il piede giusto in vista di una futura relazione!

Le tecniche per sedurre un uomo in chat

Fatti desiderare . La più efficace delle tecniche: non scrivere mai per prima (ma rispondi sempre, soprattutto se hai visualizzato), centellina le informazioni su di te e non dirgli subito “vita, morte e miracoli”, ma lascia che un po’ di mistero aleggi sulla tua persona.

. La più efficace delle tecniche: non scrivere mai per prima (ma rispondi sempre, soprattutto se hai visualizzato), centellina le informazioni su di te e non dirgli subito “vita, morte e miracoli”, ma lascia che un po’ di mistero aleggi sulla tua persona. Non essere assillante . Non tempestarlo di messaggi, ma abbi pazienza e educazione. Se poi lui sparisce più volte per giorni senza una spiegazione plausibile, meglio lasciar perdere.

. Non tempestarlo di messaggi, ma abbi pazienza e educazione. Se poi lui sparisce più volte per giorni senza una spiegazione plausibile, meglio lasciar perdere. Scrivi in italiano corretto . Non vuoi conquistare un adolescente, ma un uomo! Scrivi dunque sempre in italiano corretto, evitando abbreviazioni e troppe emoticon.

. Non vuoi conquistare un adolescente, ma un uomo! Scrivi dunque sempre in italiano corretto, evitando abbreviazioni e troppe emoticon. Mostrati interessata . Certo è lui che deve cercarti per primo, ma mostrarsi interessate alla sua vita, alla sua opinione, ai suoi consigli è una tecnica che funzionerà senz’altro.

. Certo è lui che deve cercarti per primo, ma mostrarsi interessate alla sua vita, alla sua opinione, ai suoi consigli è una tecnica che funzionerà senz’altro. Usa l’ironia . Essere spiritosa e simpatica funziona sempre, ma attenzione ai fraintendimenti che a volte possono avere luogo nelle conversazioni scritte. Cerca di capire che tipo di umorismo apprezza e attenta a non spingerti oltre il limite, soprattutto se capisci che si tratta di un uomo permaloso.

. Essere spiritosa e simpatica funziona sempre, ma attenzione ai fraintendimenti che a volte possono avere luogo nelle conversazioni scritte. Cerca di capire che tipo di umorismo apprezza e attenta a non spingerti oltre il limite, soprattutto se capisci che si tratta di un uomo permaloso. Sorprendilo . Una piccola provocazione, una proposta, una frase frizzante e inaspettata… Una sorpresa può davvero conquistare.

. Una piccola provocazione, una proposta, una frase frizzante e inaspettata… Una sorpresa può davvero conquistare. Un bel gioco dura poco. Ricordati e ricordagli che un rapporto virtuale non è una relazione, per quanto sia bello parlare, confidarsi, scambiarsi idee scrivendo. Cercate dunque di incontrarvi dal vivo, scegliendo per i primi appuntamenti luoghi pubblici molto frequentati.

Le frasi a effetto per sedurre un uomo in chat