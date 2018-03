A cura di Lorenzo Sabatini

La collaborazione del prossimo inverno che stiamo già aspettando? Quella di Selena Gomez per Coach: la cantante statunitense, già testimonial del brand, si cimenta nel ruolo di fashion designer.

Dopo il successo della borsa SelenaGrace e degli accessori come charms e portadocumenti lanciati lo scorso inverno, la prima collezione di ready-to-wear realizzata dal direttore creativo del brand Stuart Vevers insieme a Selena Gomez è attesa in negozio per il prossimo autunno.

“Sono cosi emozionata di poter lavorare di nuovo con Coach”, dichiara Selena Gomez sul comunicato stampa ufficiale del brand. “Poter creare la mia collezione con Stuart è stato un processo molto piacevole e non vedo l’ora di poter mostrare a tutti quello su cui abbiamo lavorato negli scorsi mesi”.

Anche se è ancora tutto top secret, sul suo account instagram la cantante ha dato ai suoi fan uno sneak peak di un capo che farà parte della collezione: uno slip dress in seta e pizzo nelle tonalità del rosa.

La nuova collezione includerà capi outerwear, ready-to-wear, borse, accessori e piccola pelletteria. Cosa ci possiamo aspettare? Certamente la vera espressione del personalissimo stile di Selena, con dettagli che comunicano la sua femminilità forte e sicura, e che ben si amalgama con l’eleganza tipicamente newyorchese che da sempre contraddistingue Coach.