Giovanissimi eppure già al centro delle cronache rosa planetarie: Selena Gomez e Justin Bieber sembrano forse essere giunti a un nuovo capitolo della loro burrascosa storia d’amore. Il 7 marzo scorso, infatti, dopo una serie di tira e molla, anche in diretta social, tra foto e dediche postate, la relazione tra i due cantanti sembrava essere ormai giunta al capolinea, con buona pace della madre di Selena Gomez.

Secondo i rumors sempre più insistenti, infatti, uno dei motivi principali della rottura sarebbe stata proprio la palese disapprovazione della mamma della cantante e attrice statunitense, Mandy Teefey, che si è sempre mostrata preoccupata per la relazione della figlia con Justin Bieber, spesso al centro della cronache per risse, minacce, aggressioni e altri episodi decisamente poco edificanti.

Ma se la soap opera Gomez-Bieber sembrava ormai giunta all’ultimo episodio, un nuovo colpo di scena potrebbe essere in realtà in agguato: secondo le indiscrezioni trapelate da fonti molto vicine alla coppia, infatti, e riportate dal magazine People!, quella tra le due giovanissime pop star (26 anni lei e 24 lui) non sarebbe una rottura vera e propria ma solo un momento di tensione scaturito da una lite accesa che avrebbe portato Selena alla decisione di prendersi una pausa, non tanto dall’eterno bad boy, quanto dagli impegni mondani, per riappropriarsi dei suoi spazi e delle sue priorità.

La cantante, infatti, ha alle spalle anche un periodo difficile a causa dei problemi di salute che l’hanno portata a intraprendere un percorso di rehab dalla depressione, aggravata da Lupus, la malattia rara che l’ha costretta a subire la scorsa estate un trapianto di rene.

Sarà ancora amore? Non ci resta che aspettare… il prossimo episodio.