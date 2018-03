Justin Bieber e Selena Gomez sono separati da meno di una settimana per il tour europeo di lui ma, dopo tanto stare insieme, il vuoto deve sembrare più grande. E i due tentano di riempirlo tramite Twitter, da cui si scambiano tenerezze, come i tanti “Mi manchi”.

Le due star sono sempre in giro per il mondo, da poco erano stati separati per un mese mentre Selena era in Giappone, ma qualcosa deve essere cambiato anche nel loro rapporto da quando sono usciti allo scoperto per la notte degli Oscar, se ora ribadiscono il loro amore anche via Twitter.

Justin infatti ha scritto stanotte:

“@selenagomez mi manchi.”

A cui lei ha risposto immediatamente:

“@justinbieber mi mancate tutti”

Poi Justin, forse ancora in un tentativo di sviare i suoi follower, ha tempestato altri 4 amici con lo stesso tweet, mentre Selena ci ha provato con la risposta a fare l’ambigua, per poi girare un tweet nostalgico anche al bodyguard di Justin.

E dire che dopo il bacio pubblico e le apparizioni nello stesso hotel, pensavamo che i due avessero finito di fingere di non essere una coppia di innamorati.