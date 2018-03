In questo periodo Selena Gomez è al centro delle vicende di gossip per via della sua relazione ormai uscita allo scoperto con il giovane divo Justin Bieber, ma l’attrice e cantante ora prova a far parlare di sé anche per via della sua musica; è infatti appena partito il lancio per il suo nuovo singolo “Who Says“.

La protagonista della serie TV Disney “I maghi di Waverly” con la sua band ha già pubblicato due album, “Kiss and Tell” e “A Year Without Rain”, che hanno riscontrato un buon successo soprattutto negli USA e in Gran Bretagna. Con il loro nuovo lavoro, Selena Gomez & The Scene sono però pronti adesso a conquistare anche il resto del mondo, Italia compresa.

Il primo singolo estratto dal nuovo disco è “Who Says“, una ballata ritmata con un testo che ricorda “Beautiful” di Christina Aguilera (“Who says you’re not pretty, Who says you’re not beautiful, Who says?”) e una melodia che sembra avere le carte in regola per conquistare le classifiche.

Le lyrics di questo nuovo brano sono rivolto a tutti gli hater, le persone che stanno esprimendo giudizi molto negativi sul suo conto soprattutto per via della relazione con Justin Bieber, come conferma la stessa Gomez: