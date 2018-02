Una sala operatoria e un’atmosfera asettica e surreale: è l’ambientazione della sfilata Gucci andata in scena oggi durante la Fashion Week milanese. Il lavoro dello stilista, dunque, come quello del chirurgo, nella volontà di sottolineare la creazione sartoriale come opera di ricostruzione per dare vita a qualcosa di nuovo.

Tra manichini che sfilano portando tra le mani la propria testa “mozzata” e suggestioni esotiche la maison fiorentina mantiene la promessa di stupire che già aveva fatto utilizzando come inviti alla sfilata dei timer con il conto alla rovescia al grande evento.

Come di consueto non sono mancati all’appello personaggi del mondo dello spettacolo e della moda. Ecco chi abbiamo visto in front row.

Miriam Leone

Chiara Mastroianni

Alessandro Borghi

Maurizio Cattelan

Marina e Benedetta Cicogna

Chloë Sevigny

Lou Doillon