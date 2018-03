Mai come oggi i gioielli rappresentano un dettaglio da non tralasciare in ogni look che si rispetti.

Non li interpretiamo più solo come collane, anelli, bracciali, orecchini, etc. I gioielli sono utilizzati sempre più dagli stilisti per completare anche scarpe, borse e altri accessori.

I gioielli sono un raffinato complemento soprattutto sugli occhiali, che già da soli sono in grado di valorizzare ed esaltare i lineamenti del viso.

Silhouette ci presenta la nuova collezione Crystal e gli occhiali gioiello Light Attraction, Powerlight e Magic Wings.

I tre modelli sono contraddistinti da lussuosi cristalli Swarovski che ritroviamo su montature leggerissime realizzate in titanio high tech.

Light Attraction e Magic Wings sono occhiali per la donna, Powerlight è la versione maschile.

Ogni modello è disponibile in tre colori diversi: classico, oro e silver.

Angela Strecker, designer di Silhouette esperta nella creazione di occhiali di lusso, ha affermato recentemente che basta un raggio di sole sul viso per creare quella rifrazione della luce che dona un effetto magico agli elementi decorativi della nuova collezione Crystal di Silhouette.