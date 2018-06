I sintomi del ciclo mestruale in arrivo possono essere davvero tanti, anche se gli uomini hanno imparato a riconoscere solo l’irritabilità!

Del resto, la sindrome premestruale, causata da una serie di alterazioni biologiche e fisiologiche, non è certo una “scusa” tutta femminile. Si tratta infatti di un insieme di disturbi diversi, con una sintomatologia molto varia, che colpisce 4 donne su 10 nei giorni del ciclo che vanno dal 14° al 28°, insomma in quelli prima delle mestruazioni.

Negli Stati Uniti d’America, la sindrome premestruale viene addirittura considerata un’attenuante nei casi di omicidio, dunque va da sé che i sintomi del ciclo in arrivo non vanno sottovalutati. Meglio chiedere consiglio al medico, per avere da lui una diagnosi certa e trovare una soluzione qualora diventassero davvero invadenti.

Vediamo quali sono i sintomi del ciclo mestruale in arrivo.

