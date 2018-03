Quante volte vi siete trovate a pensare “Sono a dieta ma non dimagrisco” o a sentirlo dire da un’amica? Probabilmente molte, forse troppe. Perché capita di non riuscire a perdere i chili di troppo durate una dieta, nonostante i sacrifici? Quali possono essere le cause più frequenti di questa situazione che, se protratta, manderebbe all’aria anche le migliori intenzioni?

Ecco gli errori da evitare e i consigli da seguire per dimagrire davvero.