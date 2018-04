Il sogno di ogni bambina è quello di sposarsi con un meraviglioso abito da sposa in pizzo. L’ispirazione? È la creazione indossata dalla principessa Grace Kelly per le nozze con il principe Ranieri di Monaco il 19 aprile 1956. Per quello che la stampa definì “il matrimonio del secolo”, la bellissima attrice indossò un abito realizzato da Helen Rose, costumista della MGM, con un corpetto in pizzo e due gonne sovrapposte. A completare l’ensemble un prezioso velo con il suo copricapo ed un libro di preghiere con perle incastonate.

Il look leggendario della principessa monegasca ha ispirato generazioni di donne che da sempre sognano un amore da favola. Persino Kate Middleton, per il matrimonio con il principe William nel 2011, ha fatto richiamo al fascino di Grace Kelly: il suo abito da sposa in pizzo d’ispirazione vittoriana, firmato Alexander McQueen, con gonna a corolla e pregiate applicazioni sul corsetto, ricorda nella silhouette quello della reale monegasca.

Ecco la selezione della redazione degli abiti in pizzo più belli delle collezione Primavera-Estate 2018: corti e lunghi, con dettagli cut-out e lavorazioni pregiate. Sei abiti da comprare (anche online) per vere principesse moderne.

Giambattista Valli

Mini abito in pizzo con cappa effetto trompe-l’œil in chiffon (2.462 euro, su Net-a-Porter.com).

Vera Wang

Lungo abito in pizzo con profondo scollo a V (prezzo su richiesta).

Rime Arodaky

Abito in pizzo con gonna a sirena e top con ricami floreali (3.590 euro, su Rime-arodaky.com).

Pronovias

Abito in pizzo Chantilly con maniche lunghe e strascico staccabile (prezzo su richiesta, su Pronovias.com).

Needle & Thread

Gonna in tulle a vita alta con crop top in pizzo (125 euro, su Needleandthread.com).

Marchesa

Abito con gonna voluminosa e corsetto con lunghe maniche in pizzo (prezzo su richiesta).