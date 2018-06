Chi ha detto che i tagli di capelli corti donne cinquantenni devono essere classici o peggio noiosi e senza stile? I tagli capelli corti, infatti, sono di gran moda, in versioni originali perfette per ringiovanire il viso e dare quel tocco glamour in più.

I tagli lunghi, del resto, dopo una certa età possono apparire banali (anche se oggi i gusti personali in fatto di capelli per fortuna non sono messi in discussione da nessuna trita convenzione). Il taglio corto, invece, si presta ai giochi di colore tanto amati anche dalle over 50 e over 60, che scelgono spesso tinte al neon, senza limiti all’ironia e alla fantasia.

I tagli di capelli corti donne cinquantenni, poi, sono anche facili da gestire: non si può chiedere di più. Vediamo, allora, 5 tendenze da cui lasciarsi ispirare prima di parlare del vostro nuovo taglio con il parrucchiere di fiducia.

