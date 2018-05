La bella stagione è entrata nel vivo: se avete ancora “per la testa” qualcosa che avete portato per tutto l’inverno, sappiate che è proprio arrivato il momento di cambiare i vostri capelli in base ai tagli e colori per la Primavera-Estate 2018.

Volete una trasformazione degna di questo nome per stupire tutti, e prima ancora voi stesse? Puntate sui tagli cortissimi o su una tinta che non passa inosservata, come il biondo platino o il rosa blush. Non siete tipi da cambiamenti eccessivi? Sono tanti i tagli classici alla moda che valorizzano il viso, corti, medi e lunghi, come bob e lob, oppure colori affascinanti che danno un tocco di pepe al look, come il Rosso Cayenna spice.

Siete indecise su cosa “mettervi in testa” per la Primavera-Estate 2018? Ecco i consigli della redazione con tagli e colori per capelli di tendenza.

Capelli Primavera-Estate 2018: tagli corti

Pixie . Il taglio alla maschietta, cortissimo, regala un look strong, specialmente se spettinato con il gel. Questo è un taglio che sta bene a tutte, basta adattarlo alla forma del viso. Si può portare anche con un ciuffo lungo per addolcirlo un po’.

. Il taglio alla maschietta, cortissimo, regala un look strong, specialmente se spettinato con il gel. Questo è un taglio che sta bene a tutte, basta adattarlo alla forma del viso. Si può portare anche con un ciuffo lungo per addolcirlo un po’. Undercut . È l’hair-style più rock di tutti, con asimmetria e rasatura a vista. In voga da tanti anni, non perde il suo fascino.

. È l’hair-style più rock di tutti, con asimmetria e rasatura a vista. In voga da tanti anni, non perde il suo fascino. Short bob. Il caschetto corto incornicia il volto ed è bello in tutte le sue versioni, liscio o leggermente mosso, con frangia classica o ciuffo.

Capelli Primavera-Estate 2018: tagli medi

Mossi con ciuffo . Leggermente sfilato e mosso, questo taglio medio si porta con un ciuffo laterale.

. Leggermente sfilato e mosso, questo taglio medio si porta con un ciuffo laterale. Lisci con riga al centro . I visi più regolari possono optare per un taglio medio con capelli pari, lisci e portati con scriminatura centrale, per essere sempre in ordine con un look semplice ed elegante. Bella anche la versione con onde naturali.

. I visi più regolari possono optare per un taglio medio con capelli pari, lisci e portati con scriminatura centrale, per essere sempre in ordine con un look semplice ed elegante. Bella anche la versione con onde naturali. Long bob. Non accenna a diminuire il fascino del lob, romantico caschetto lungo, più corto dietro e più lungo davanti, portato con capelli leggermente mossi.

Capelli Primavera-Estate 2018: tagli lunghi

Mossi con riga laterale . Ricorda le acconciature delle dive anni Quaranta, ma in versione naturale, questo taglio lungo, semplice, con riga laterale.

. Ricorda le acconciature delle dive anni Quaranta, ma in versione naturale, questo taglio lungo, semplice, con riga laterale. Ultra-lunghi ultra-lisci. I capelli quest’anno sono di moda anche lunghissimi, da portare ultra-lisci in una cascata ordinata e sofisticata.

Capelli Primavera-Estate 2018: colori

Sfilata P/E 2018 Angel Chen (foto: Andreas Rentz/Getty Images)