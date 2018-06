Negli ultimi anni, il tailleur pantalone si è fatto strada tra gli outfit degli invitati alle cerimonie fino a divenire una delle scelte più amate. I motivi? Si tratta di un look comodo da indossare, che rende i movimenti fluidi e fa sentire spesso più a proprio agio rispetto a un abito o un tailleur con gonna, ma soprattutto può essere utilizzato più spesso.

Leggi anche: Come truccarsi in estate per una cerimonia | Dove comprare gli abiti da cerimonia online

Cambiando camicia o top e accessori come scarpe e borsa, il tailleur pantalone muta facilmente pelle, può dare vita a infiniti look per riutilizzarlo, inoltre si può indossare anche spezzato, mettendo la giacca su jeans, su una gonna o un altro tipo di pantalone, e indossando il pantalone con una maglia o una giacca diversa.

In generale è perfetto anche per occasioni meno formali come le nozze civili. Vediamo, allora, 5 proposte, dai brand low cost fino all’Alta Moda.

1. Zara

È rosa il blazer doppiopetto con colletto a revers e manica lunga, da abbinare con pantaloni ampi a vita dello stesso colore (69,95 + 49,95 euro)

2. Twinset

Full paillettes per la giacca dalla linea dritta senza allacciatura e il pantalone flare con zip al fianco e gros-grain (305 + 228 euro).

3. Max Mara

Fresca e informale la proposta in twill di puro lino color malva: giacca dalla linea dritta con collo a rever a lancia e pantalone stretch dalla linea ampia e dritta (650 + 230 euro).

4. Stella McCartney

I pantaloni skinny sartoriali rossi hanno un’allure marziale e femminile insieme da portare con la giacca d’ispirazione di maschile (1095 + 495 euro).

5. Gucci

Taglio androgino e tessuto d’ispirazione vintage per il tailleur a fiori in fil coupé, con giacca monopetto e pantalone largo (1.890 + 980 euro).