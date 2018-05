Trafori, pizzi, fantasie a zig-zag e jumpsuit contraddistinguono la collezione Primavera-Estate 2018 di Talco, presentata con una serie di immagini che vedono protagonista Anna Safroncik.

L’attrice, al suo secondo anno come testimonial del brand, indossa look moderni e sexy con immancabili fantasie floreali e geometrie black and white. Ma non solo.

Tute glamour, abiti eleganti e un pizzico di rock grazie a giubbini in eco-pelle nera: non manca davvero nulla a questa collezione. Ecco allora i 5 capi must-have della Primavera Estate 2018 di Talco scelti dalla redazione. Siete pronte a fare shopping?

Leggings bianchi a zampa d’elefante (34,90 euro) Gilet in eco-pelle con maniche corte arricciate (79,90 euro) Jumpsuit in maglia con fantasia chevron nei toni del marrone (59,90 euro) Maxi gonna con fantasia geometrica in bianco e nero (49,90 euro) Abito a fiori con scollo a V e cintura in vita (79,90 euro)

