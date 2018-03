Terzultima puntata con Tamarreide. Stasera i tamarri guidati da Fiammetta Cicogna saranno a Torino a confrontarsi con altri simili su cosa significhi essere come loro. In realtà, ancora il reality-soap di Italia 1 non è riuscito a dare una definizione precisa dell’idea di tamarro. In compenso ci saranno tante novità.

Innanzitutto è in forse il futuro in trasmissione di Christiane Mirò, erede degli Ambrosoli del miele. Dopo una lite con Melissa, che insieme a Ketty ha monopolizzato l’attenzione di Claudio, la giovane le ha lanciato una lampada. C’è però un precedente importante, quello di Angelica Alba, che aveva scagliato un bicchiere addosso a un altro concorrente ed è stata espulsa.

Si parlerà anche della lite tra Manuel Ribeca e Marika Bandini, la cui storia d’amore si sta consumando all’ultimo tradimento. Ognuno dei due cerca di far ingelosire l’altro facendosi vedere con altri, ma il lieto fine tamarro style è sempre d’obbligo, altrimenti che reality-soap sarebbe?

Come andrà a finire? Sono tante le domande che è normale farsi di fronte a un programma come questo, che in realtà non ha mostrato fino in fondo la vita dei truzzi, né è riuscito a essere sociologicamente interessante come Jersey Shore. Ma soprattutto, perché quello tamarro è uno stile di vita che vale la pena di raccontare?