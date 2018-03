L’incredibile caratterino di Taylor Momsen è ormai noto sia agli addetti dell’intrattenimento che al pubblico. Ribelle, trasgressiva, spesso sessualmente volgare, l’ex promessa di “Gossip Girl”, trasformatasi in diva maledetta del rock, fa sempre più parlare di sé. Dopo essersi mostrata, tempo fa, a seno nudo durante un concerto nonostante la minore età, Taylor di recente ha invitato tutte le seguaci a essere più disinibite:

“Mostrate le t**te, non c’è niente di male!”.

Proprio così: durante un’esibizione a Indianapolis, la Momsen ha richiesto al pubblico femminile di perdere ogni pudore per mostrarsi nude. Non è dato sapere, anche se appare molto improbabile, quante ragazze dell’audience abbiano effettivamente seguito questo consiglio. La notizia, infatti, arriva postuma dopo un messaggio pubblicato dalla cantante sul proprio profilo Twitter.

Non ancora raggiunta la maggiore età, Taylor sembra davvero troppo cresciuta rispetto alle colleghe teenager. L’attrice si è spesso giustificata imputando tutto ai genitori, che l’avrebbero costretta a buttarsi nel mondo dell’entertainment in tenerissima età. Certi comportamenti, tuttavia, appaiono ben più oltre i limiti rispetto all’adolescenziale tensione con la famiglia.

L’abbiamo vista a seno nudo su un palco, fomentata anche dalla madre, abbiamo appreso della sua passione per la combustione dei testicoli di cane e per le sue abitudini masturbatorie, per non parlare per la sua dipendenza da fumo, alcol e dagli abiti succinti. Sarà forse un caso che, alla presentazione del film per giovanissime “Never Say Never” di Justin Bieber, Taylor si sia presentata in tenuta da pornodiva? Forse un po’ troppo per una ragazza nata nel 1993. Non resta che attendere le prossime mosse della teenager più trasgressiva di Hollywood, sperando non superi nuovamente i limiti del buon gusto.