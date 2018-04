La notizia che un intero paese stava aspettando è arrivata: è nato il terzo royal baby ed è un maschietto.

Kate Middleton era stata ricoverata questa mattina presso il St Mary’s Hospital, la stessa struttura dove nacque, ormai 5 anni fa, il piccolo George e qualche anno dopo, Charlotte. Ad attendere l’annuncio del lieto evento, davanti alla Lindo Wing, ala privata dell’ospedale, si era già radunata dalle prime ore di questa mattina una folla di reporter provenienti da tutto il mondo, assieme a qualche curioso.

Per il momento Kensington Palace ha precisato in un tweet solamente che la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce un bambino di circa 3,8 chili e che madre e neonato stanno bene. Il principe William è stato accanto alla moglie durante tutto il travaglio.

Il terzogenito di William e Kate è il quinto in linea di successione, dopo il nonno, Principe Carlo, il papà e i fratelli George e Charlotte: per la prima volta nella storia, grazie a una legge del 2013, non supererà infatti, nella linea di successione al trono, la sorella.

Ora che è nato il terzo Royal Baby, cresce l’attesa per la scelta del nome che secondo i bookmakers britannici dovrebbe essere orientata a grandi classici come Albert e James.

Leggi anche Kate Middleton: il protocollo per l’arrivo del Royal Baby | Pippa Middleton è incinta