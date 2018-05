Nato lo scorso 23 aprile, il terzo Royal Baby è già una piccola star e c’era da aspettarselo considerata la trepidante attesa che ha preceduto il suo arrivo.

Acclamate da più di un milione di follower arrivano così le sue prime, tenerissime immagini, diffuse, come ormai da tradizione, dall’account privato della Famiglia Reale.

“Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere due fotografie della principessa Charlotte e del principe Louis, scattate dalla Duchessa a Kensington Palace” – recita il post, già rimbalzato sui più importanti magazine e tabloid mondiali.

In uno degli scatti il nuovo arrivato è tra le braccia della sorellina Charlotte, tre anni appena compiuti, che lo bacia teneramente sulla fronte : una foto che ha conquistato i più per la dolcezza dei gesti, colta con “la maestria” che solo le mamme possono avere nel fotografare i loro piccoli.

Lo scatto si deve infatti a mamma Kate Middleton, come era stato in passato per George e Charlotte, immortalati in bellissime immagini, diventate poi altrettanto famose.

