Regalare volume e consistenza anche ai capelli spenti? Basta una spruzzata generosa del Texturizing Salt Spray di Balmain Paris Hair Couture per avere beach waves perfette come dopo una giornata di mare. È facile da usare e ideale per ravvivare l’acconciatura in un attimo, anche in ufficio quando si ha poco tempo. Non poteva non entrare nella wishlist della settimana: ecco le sue caratteristiche, come si usa e quanto costa.

Texturizing Salt Spray di Balmain: caratteristiche

I sali marini volumizzanti offrono una tenuta flessibile, aggiungono struttura e controllo.

volumizzanti offrono una tenuta flessibile, aggiungono struttura e controllo. Il prodotto crea dei meravigliosi capelli mossi da spiaggia ed è resistente all’umidità , per questo è ottimale sui capelli più crespi e ribelli.

, per questo è ottimale sui capelli più crespi e ribelli. Gli ingredienti, l e proteine della seta e l’olio d’argan , stimolano una ritenzione dell’umidità ottimale all’interno della cellula del capello, riparano e proteggono i capelli danneggiati, secchi e deboli dalle condizioni ambientali estreme.

, stimolano una ritenzione dell’umidità ottimale all’interno della cellula del capello, riparano e proteggono i capelli danneggiati, secchi e deboli dalle condizioni ambientali estreme. La linea Styling Line ha una meravigliosa fragranza firmata, un mix unico di note che ricorda la spiaggia e il mare in una perfetta giornata estiva.

firmata, un mix unico di note che ricorda la spiaggia e il mare in una perfetta giornata estiva. Dopo ogni utilizzo, i capelli sono arricchiti con degli ingredienti nutrienti e una fragranza dall’odore femminile e sensuale.

Texturizing Salt Spray di Balmain: utilizzo

Sui capelli bagnati , basta spruzzare il prodotto nella zona delle radici per conferire volume e morbidezza.

, basta spruzzare il prodotto nella zona delle radici per conferire volume e morbidezza. Lo spray Txturizing Salt Spray è un perfetto e per ridare carica alle ciocche spente quando si ha fretta.

quando si ha fretta. Sui capelli asciutti, si spruzza in piccola quantità e si modella poi con le mani.

Texturizing Salt Spray di Balmain: prezzo

Lo spray al sale per capelli di Balmain Paris costa 29 euro. È disponibile sul sito della maison e su Net-a-porter.com