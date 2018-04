Da Oriente a Occidente, dal Polo Nord al Polo Sud, passando per l’Equatore, ti amo in tutte le lingue del mondo è la frase romantica per eccellenza, una piccola formula capace però di esprimere tutto l’amore che proviamo.

I love you, in inglese, te quiero, in spagnolo… ma come si dice negli altri Paesi del mondo?

Vi aiutiamo a scoprirlo, per una dedica speciale e poliglotta e per sorprendere il partner con una dichiarazione… dal sapore cosmopolita.

Ecco allora come dire ti amo… in tutte le lingue del mondo (o quasi).

Ungherese szeretlek

Basco maite zaitut

Rumeno te iubesc

Croato volim te

Danese Jeg elsker dig

Greco S’ayapo

Francese Je t’aime

Slovacco lubim ta

Giapponese Kimi o ai shiteru

Ceco miluji te

Olandese Ik hou van jou

Finlandese minä rakastan sinua

Latino Te amo

Filippino Mahal kita

Russo Ya tybyà lyublyu

Polacco kocham cie

Portoghese amo te

Turco Seni seviyorum

Svedese Jag aelskar dig

Tedesco Ich liebe dich

Brasiliano amo você

Norvegese Jeg elsker deg

Irlandese Taim i’ nera leat

Albanese te dua

Africano Ek is lief vir jou

Ti amo in tutte le lingue del mondo… ha un suono meraviglioso.

Leggi anche Frasi canzoni d’amore: le più belle da scrivere