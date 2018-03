Se avete in mente di cambiare il vostro notebook e acquistare un computer che sia bello esteticamente e potente dal punto di vista tecnico, allora non potete fare a meno del nuovo modello di Panasonic, il Toughbook 52.

Toughbook 52 è un laptop che può essere utilizzato sia in ambienti chiusi come la casa e l’ufficio sia in ambienti aperti, grazie alla luminosità del display in grado di arrivare a 1.000 nit e al suo schermo anti riflesso.

La batteria, inoltre, garantisce un’autonomia di circa otto ore, evitando così di dover sempre pensare a dove trovare una presa per ricaricarlo.

Per preservare la salute degli occhi, Panasonic Toughbook è dotato di una luce LED di colore rosso, che non ne danneggia la sensibilità nelle ore notturne.

Anche la tastiera è dotata di luce, in modo tale da poter illuminare i tasti e scegliere il grado di luminosità, nel caso in cui vi troviate in ambienti poco illuminati.

Il display LCD touchscreen di Toughbook 52 è di 13,3 pollici ed è costruito in lega di magnesio, dotato di manico per essere trasportato più agevolmente. È inoltre equipaggiato di DVD Multi Drive e Wi-Fi Draft-N<, oltre che di processori Intel Core 2 Duo.

Il prezzo di partenza di Toughbook 52 di Panasonic è di 1.700 dollari, ma può arrivare fino a 2.250 dollari con l’aggiunta dello schermo touchscreen.