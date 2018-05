I capelli appaiono spenti, opachi e devastasti dalle doppie punte? Il trattamento alla cheratina corre in aiuto in questi e in molti altri casi, grazie alle proprietà di questa proteina divenuta particolarmente celebre negli ultimi anni.

Contenuta nei residui di amminoacidi di cisteina, la cheratina è ricca di zolfo e la sua struttura cellulare la rende molto stabile e resistente. È l’elemento principale di cui si compone lo strato corneo della pelle e di cui sono fatti i capelli. La sua funzione è quella di garantire l’impermeabilità o meglio, di trattenere l’acqua, mantenendo il corretto grado d’idratazione. I capelli si danneggiano proprio quando viene meno la protezione dello strato cheratinico. Sono più soggetti all’aggressione degli agenti esterni, non trattengono l’acqua e il risultato è un capello secco, sciupato, arido e senza nessuna forma. Ecco perché è fondamentale per la salute dei capelli andare a ricostruire lo strato di cheratina, portandolo ad un livello corretto tale da riparare ai danni, proteggere il capello e riportarlo in piena forma.

Vediamo 10 cose da sapere sul trattamento alla cheratina.