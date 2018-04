Anche se ci troviamo in piena primavera, le intemperie di stagione sono sempre dietro l’angolo. Un trench coat risolve alla perfezione i dubbi amletici di stile che assalgono tutte quelle fashionista che, in questo periodo dell’anno, non rinunciano ad essere stylish (e soprattutto a prova di pioggia) anche con questo clima incerto.

Il soprabito impermeabile, storicamente dotato di un allacciatura doppiopetto, maniche raglan e cintura, nasce durante il secondo conflitto mondiale e fu utilizzato per riparare i soldati dal freddo e dalla pioggia. La parola inglese “trench coat” infatti significa proprio “cappotto da trincea”. Il capospalla simbolo della storica maison inglese Burberry è divenuto un classico cinematografico anche grazie ai personaggi interpretati dal leggendario attore Humphrey Bogart (come Rick Blaine in Casablanca, che indossava con una classe d’altri tempi un lungo trench coat).

Oggi il trench coat è diventato il must-have delle ragazze più cool del pianeta: basti pensare alla conduttrice e trend-setter britannica Alexa Chung, che lo indossa regolarmente sia quando presenzia ai fashion show, sia per le sue uscite più casual a Londra.

Insomma, non c’è capo più ideale per dare quel pizzico di sapore brit al vostro guardaroba. Il nostro consiglio di stile? Indossatelo, di giorno, con un paio di boyfriend jeans, una sbarazzina camicia bianca e una borsa con una stampa vitaminica.

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione di trench-coat dalle collezioni Primavera-Estate 2018: da quello a stampa floreale a quello con silhouette destrutturata.

Alexander McQueen

Trench coat destrutturato con tessuto jacquard floreale patchwork (prezzo su richiesta).

Gucci

Trench coat in pelle con stampa floreale (prezzo su richiesta).

H&M

Trench coat in tessuto leggero con coulisse in vita (41,99 euro).

Topshop

Trench coat in lino (256 euro).

Valentino

Trench coat in satin ad effetto patchwork (prezzo su richiesta).

Zara

Trench coat con striscia laterale (59,95 euro).