Un classico che non passa mai di moda, rivisitato nella sua versione 2.0.: il little black dress, o tubino nero, darà il giusto tocco di raffinatezza al vostro guardaroba estivo.

Come non ricordare Audrey Hepburn, icona di stile per antonomasia, nel film Colazione da Tiffany? La petite robe noir che indossa nella pellicola fu creata da Monsier Hubert de Givenchy, ed è proprio da quello indossato dall’elegantissima attrice che ci siamo lasciati ispirare. Come Holly Golightly, andrete a colpo sicuro se lo abbinerete a un filo di perle e un paio di occhiali cat-eye.

Il tubino nero dà la giusta confidenza ed è perfetto per ogni occasione. Non vi mancheranno ironia e modern appeal se lo indosserete insieme al giusto accessorio, come un paio di sneakers bianchissime e una mini bag di stagione. E per la sera? Vi basterà aggiungere un paio di collant velati con riga e altissime décolleté per un look à la Saint Laurent.

Ecco la selezione della redazione dei 10 little black dress dalle collezioni Primavera-Estate 2018: da quello romantico di MSGM a quello più rock con paillettes di Iro. Quale sceglierete?

Alessandra Rich

Abito a giacca doppiopetto con bottoni in cristalli Swarovski (1.739 euro)

Ellery

Mini dress con ruches sulle maniche (670 euro)

H&M

Abito aderente in jersey (16,99 euro)

Iro

Mini dress con scollo a V decorato con paillettes (690 euro, su Net-a-Porter.com)

Kenzo

Abito con orlo asimmetrico e balza in satin (410 euro)

MSGM

Mini abito in tulle con fibbia a forma di labbra (690 euro)

Prada

Abito in raso sablé con piume (1.350 euro)

Saint Laurent

Mini abito in velluto con maniche a palloncino (prezzo su richiesta)

Sandro

Abito corto in pizzo con collo alto (285 euro)

Zara

Mini abito con inserto in pizzo (39,95 euro)