Unghie gel colorate: quale miglior modo di indossare le vitaminiche tinte della bella stagione se non con la nail art ?

Per scegliere il design preferito non dovrete far altre che seguire la nostra piccola guida con le tendenze dell’estate 2018 in fatto di texture, decorazioni e sfumature.

Tra i colori trionfa il rosa, in tutte le sue sfumature, dal confetto allo shocking, non possono mancare i fiori simbolo del ritorno alla vita e sono sempre in voga le ispirazioni geometriche. Ovviamente, per chi preferisce l’effetto naturale, c’è la più classica french manicure.

Con le unghie gel la manicure resta sempre perfetta anche dopo i primi bagni in mare e sarete subito pronte e sfavillanti per tutti i vostri appuntamenti, in giro per la città con le vostre amiche di sempre o per un aperitivo romantico.

Ecco quindi le tendenze estate 2018 in fatto di unghie gel colorate assolutamente da non perdere.

