Si apre la stagione dei matrimoni: oltre a ricevimento, abiti, bomboniere, è il momento di informarsi sui viaggi di nozze 2018 (destinazioni e prezzi inclusi). La luna di miele è uno dei momenti più attesi non solo perché promette una fuga romantica dopo le forti emozioni del giorno del “Sì“, ma anche perché dopo il grande sforzo organizzativo, si sogna il relax più assoluto.

Le mete più gettonate sono quelle esotiche, con spiagge bianchissime e mare cristallino, ma non solo: sono sempre di più gli sposi che, per via degli impegni lavorativi o per una scelta di budget, puntano su destinazioni più vicine per periodi più brevi delle canoniche 2 settimane.

Pronti a partire? Ecco i nostri consigli, con destinazioni e prezzi, per i viaggi di nozze 2018.

