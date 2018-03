Villa Sabrina Relais è un’elegante dimora del 1866, interamente ristrutturata per ospitare matrimoni sofisticati ed esclusivi, in un’atmosfera tranquilla e riservata grazie ai due ettari di parco che la circondano. È situata vicino alla spiaggia, a pochi chilometri di distanza da Sorrento.

Spazi e numero di coperti

Villa Sabrina Relais offre la possibilità di ospitare il ricevimento di nozze nelle due sale interne decorate con affreschi e comunicanti con una terrazza vista mare interamente coperta e strutturata per essere utilizzata anche quando le giornate non sono soleggiate. Durante la bella stagione, il banchetto può essere anche organizzato all’esterno, nei giardini con panorama e vista mare. La struttura può ospitare fino a 150 invitati.

Servizi offerti

Villa Sabrina Relais ospita un solo evento al giorno e si avvale di un personale qualificato che si occupa di tutti gli allestimenti e personalizzazioni, della musica e del servizio fotografico. Gli sposi possono anche pernottare presso la villa, nella suite matrimoniale. La struttura dispone anche di punti di accesso per disabili.

Menu

Villa Sabrina Relais ha un proprio staff di cucina specializzato in vari tipi di alta cucina –tradizionale, regionale, naturale, d’autore e mediterranea. I menu sono personalizzabili, anche se in genere includono: aperitivo alcolico e analcolico, canapè misti caldi e freddi, salatini, antipasti finger food, due primi, secondo di carne o pesce, contorni, torta nuziale, dolce, caffè, vini e acqua. Si possono richiedere anche soluzioni per ospiti vegetariani o celiaci. Anche la torta nuziale è servita dalla struttura.

Costo

I prezzi per l’affitto della struttura hanno un costo compreso tra i 3000 e 5000 euro, ma è necessario richiedere un preventivo per i dettagli.

Contatti e Indirizzo

Villa Sabrina Relais si trova in Via Capo, 110 a Sorrento (Napoli), 80067.

Trovate maggiori informazioni sulla villa sul sito ufficiale www.villasabrinarelais.com. Il numero di telefono è 081 5338793. È possibile anche inviare una email a info@villasabrinarelais.com o compilare il form sul sito ufficiale.