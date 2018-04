L’ultimo nato della linea Bronze Goddess di Estée Lauder è l’Hair and Body Shimmer Oil, uno spray illuminante che nutre la pelle secca e aiuta a domare i capelli. Un prodotto perfetto per regalare al corpo bagliori naturali anche senza esporsi ai raggi solari.

Leggi anche: I colori dei capelli preferiti dalle star

A un secolo da quegli anni Venti, in cui Coco Chanel faceva scandalo – e tendenza – girando per la Costa Azzurra con la carnagione dorata, il mito dell’abbronzatura non è ancora tramontato, malgrado gli ormai tristemente noti effetto nocivi dell’esposizione solare. I nuovi Shimmer Oil sono quindi un ottimo compromesso per chi non si sottopone alle lampade solari, detesta gli autoabbronzanti ma teme troppo gli effetti indesiderati del sole. Per questo, il Bronze Goddess di Estée Lauder entra di diritto nella beauty wishlist della settimana.

Bronze Goddess di Estée Lauder: caratteristiche

L’Hair and Body Shimmer Oil è un prodotto super lussuoso, che aiuta a rivitalizzare e mantenere idratata la pelle secca e opaca.

Aiuta a domare i capelli, riducendo l’effetto crespo e migliorando la brillantezza e la lucentezza.

È profumato con Bronze Goddess Eau Fraîche di Estée Lauder, una sensuale fragranza perfetta per la stagione estiva, che unisce il bergamotto, l’ambra, il fiore di tiara e la vaniglia, con il delizioso latte di Cocco.

Come si usa

Dopo aver agitato bene il prodotto, si applica sulla pelle pulita, evitando accuratamente la zona del viso e degli occhi.

Per la chioma? Si spruzza una piccola quantità sulla punta delle dita e si passa sui capelli asciutti.

Il prodotto per il viso

La Powder Bronzer Bronze Goddess di Estée Lauder una terra in polvere, super sensuale distribuire uniformemente su viso, spalle e décolleté. La sua texture vellutata, in polvere, priva di olii, regala un seducente colore bronzeo. L’esclusivo complesso sebo-regolante mantiene la pelle priva di lucidità e in completo benessere (47 euro).

Bronze Goddess di Estée Lauder: prezzo

Il flacone da 50 ml dell’Hair and Body Shimmer Oil Bronze Goddess di Estèe Lauder costa 53 euro.