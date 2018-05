Alzi la mano chi ha smesso di sognare il principe azzurro! Scommettiamo nessuna di voi. Per le eterne amanti di Walt Disney, che da bambine rimanevano incollate agli schermi sognando gli amori vissuti dalle principesse dei cartoni animati, questa settimana il nostro fashion-radar ha “intercettato” il maglione di Gucci raffigurante Biancaneve che mangia una mela rossa (sarà quella avvelenata?).

Un sentimento nostalgico condito da un pizzico di magia è la linea-guida del designer Alessandro Michele per Gucci, ed ha caratterizzato anche la collezione Primavera-Estate 2018 della maison. Da sempre contraddittorio, intenso e dark, lo stilista è un “game changer” che, paradossalmente, rimane fedele alla sua estetica. Il suo maglione in lana dalle sfumature glam rock, interamente ricoperto in paillettes, è subito finito al primo posto dei nostri capi must-have di primavera. Il non plus ultra? La scritta “Magnetismo” ricamata con cristalli sul retro.

Il match perfetto per questo maglione? Indossatelo, come nella foto, con un paio di blu jeans e un elegante trench coat.

Il maglione di Gucci è in vendita su Net-a-Porter.com ad un prezzo di 3.599 euro.