Arriva la bella stagione e la nostra mission impossible è una: trovare la perfetta borsa bianca, l’accessorio imprescindibile per destreggiarsi abilmente dall’aperitivo al vernissage. Perché non puntare su una it-bag iconica? Come la mini borsa Lady Dior da portare a tracolla con una stampa in rilievo realizzata dall’artista Niki de Saint Phalle.

Borsa simbolo della maison, con i suoi manici arrotondati e charms personalizzati è un emblema di eleganza e raffinatezza capace di regalare a qualsiasi look un tocco stylish e moderno.

Leggi anche: Selena Gomez, designer per Coach

Questa primavera Dior ci ricorda che la magia esiste e lo fa utilizzando le stampe dell’amatissima scultrice, pittrice e regista francese. L’immaginario universo di Niki de Saint Phalle è infatti popolato da strane ma affascinanti creature: il suo è un mondo in cui anche i “mostri” che rivivono sulla borsa ideata da Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della maison, sono dolci ed affascinanti. Perché, come scrisse il leggendario scrittore di libri d’infanzia Roald Dahl, “Those who don’t believe in magic will never find it” (Chi non crede nella magia non la troverà mai.)

La borsa Lady Dior by Niki de Saint Phalle è disponibile sul sito dior.com al prezzo di 2900 euro.