È tempo di Milano Design Week! E allora il quesito sorge spontaneo: quale accessorio sceglierete per visitare una delle tante installazioni del FuoriSalone o per passare un’intera giornata a scoprire le novità in fiera?

Abbiamo la risposta per voi: la nuova Juicy Chic bag di Coccinelle. Tra pop-up store che trasformano la città meneghina in un “esotico” bazaar e capsule collection di artisti internazionali che danno nuova immagine ai leggendari brand della moda, serve qualcosa di “fresco” per non passare inosservate: angurie a pois, pere fluo, banane tropical, graphic mango, uva medusa, fragole carnivore e mirtilli caratterizzano questa it-bag a dir poco vitaminica.

Una “macedonia” nata dalla mano di Alberto, un bambino di 6 anni appassionato di disegno. Un vero e proprio divertissement: i bozzetti del giovanissimo talento sono stati fatti recapitare alla direzione creativa del brand e sono talmente piaciuti da trasformarli nel pattern della Coccinelle Juicy Chic Bag.

È questo l’accessorio con cui attirerete l’attenzione dei creativi presenti in città, i quali certamente si chiederanno chi sia il talentuoso designer che ne ha ideato la stampa.

La borsa Coccinelle: Juicy Bag è disponibile sul sito coccinelle.com ad un prezzo di 420 euro.