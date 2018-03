Ci invita a guardare il mondo con gioia, amore e felicità la designer newyorchese di Alice + Olivia. E, con l’arrivo della primavera, a vedere tutto con ottimismo. Una missione più semplice del previsto: vi basterà indossare la T-shirt decorata con un arcobaleno di paillettes con la scritta “The world needs more sparkle” (Il mondo ha bisogno di più vivacità).

Stacey Bendet, la stilista del marchio, per la Primavera-Estate 2018 si ispira alle leggendarie figure che hanno popolato l’iconico Chelsea Hotel di Manhattan: basti pensare alla cantante Janis Joplin, che incitava tutti a credere nel “power of love” e che ebbe proprio in quelle stanze una liason con Leonard Cohen. E per la sua collezione ha immaginato come sarebbe il Chelsea Hotel oggi, popolato unicamente da ospiti femminili. Un messaggio di empowerment connotato dalla leggerezza e dall’ottimismo.

Come abbinare questa T-shirt? Il denim è certamente il match vincente. Indossatela, proprio come nella foto, con un paio di blu jeans e sneakers bianche e lasciate che sia lei ad essere protagonista del vostro look. Ma la versatilità di questo capo vi permetterà di sfoggiarlo anche ad un vernissage in centro, con una lunga gonna a piegoline e un blazer oversize.

Contagerete tutti con il vostro ottimismo. Provare per credere.

La maglia di Alice+Olivia è disponibile su Net-a-porter.com al prezzo di 215 euro.