Questa primavera come vi preparerete per destreggiarvi nella giungla urbana? Vi basterà indossare le ballerine disegnate dalla it-girl Olivia Palermo in collaborazione con Pretty Ballerinas per dare il giusto twist “sauvage” al vostro look.

I must-have del brand minorchino sono stati reinterpretati dall’attrice e modella statunitense, nonché regina dello street style: in redazione abbiamo tutti gli occhi puntati sul modello in cavallino con stampa zebrata e nappine a contrasto multicolore.

Indossatele con un classico tubino nero per una bella cena romantica con la vostra dolce metà, o abbinatele a skinny jeans e un maglione femminile un po’ oversize per le giornate in ufficio.

Le ballerine di Pretty Ballerinas featuring Olivia Palermo sono disponibili su prettyballerinas.com al prezzo di 219 euro.