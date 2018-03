Sognate un abito Fendi o una borsa Dolce&Gabbana da tempo? Vi basterà andare sul sito di Yoox per scoprire tutte le novità da non perdere questa Primavera-Estate 2018. E, con l’occasione, riuscire finalmente a regalarsi un capo della vostra griffe preferita a un prezzo davvero accessibile (o quasi).

In redazione questa settimana abbiamo stilato un lista delle creazioni più belle dei migliori designer italiani e internazionali da inserire nel nostro guardaroba e da utilizzare in ogni occasione. Senza perdere di vista le tendenze Primavera-Estate 2018, quindi, ecco 10 must-have di stagione da non perdere su Yoox.