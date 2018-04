I capi must have per la moda Primavera-Estate 2018 senza dover spendere una fortuna: ci pensa Zuiki, che interpreta le tendenze da non perdere in versione “low cost” con uno stile che non sfigura mai!

Pezzi imperdibili, come la T-shirt con stampa grafica e la camicia con stampa a fiori, da mixare a capi in ecopelle – tra i trend di stagione – e ad accessori che regalano un tocco sporty-chic. E poi le divertenti collezioni in edizione limitata come quella dedicata alla bambola più fashion di sempre, Barbie.

Indecise su cosa scegliere? Ecco i 10 capi must-have firmati Zuiki per la Primavera-Estate 2018, da abbinare con i capi più stylish del vostro guardaroba.

