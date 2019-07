20 anni di matrimonio per Victoria e David Beckham: 10 momenti più belli

Victoria e David Beckham festeggiano 20 anni di matrimonio il prossimo 4 luglio, e DireDonna vi racconta i 10 momenti più belli di questa storia d’amore. Quattro figli, 22 anni insieme, un impero da milioni di euro, i Beckham sono una delle coppie al tempo stesso più amate e odiate dello showbiz. Victoria e David hanno affrontato momenti bui, e hanno parlato spesso delle cose belle ma anche delle difficoltà del matrimonio. E pensare che nel 1999, quando sono state celebrate le loro nozze, nessuno avrebbe scommesso che sarebbero durati.

Posh Spice lei, membro delle Spice Girls, una delle band più famose di sempre, un calciatore del Manchester United lui, diventato tra i più amati dal pubblico. Era il 1997 quando ad una partita di calcio i due si conobbero, complice Melanie C, che convinse Victoria ad accompagnarla allo stadio. Da allora Posh & Becks, come vennero poi soprannominati, non si sono più divisi.

Il fidanzamento ufficiale arrivò pochi mesi dopo, e riempì le pagine dei giornali di tutto il mondo, facendoli diventare il fenomeno mediatico che sono oggi. E mentre David ha momentaneamente abbandonato i riflettori, lei conquista premi con la sua linea di moda, superando, con il sostegno del marito e dei figli, la diffidenza iniziale della critica.

Victoria e David Beckham: i 10 momenti più belli

1. Il fidanzamento ufficiale

David Beckham si dichiarò all’allora Victoria Adams il 25 gennaio 1998, con un anello di fidanzamento di diamanti dal valore di circa 73mila euro. Lei disse subito di Sì. I due posarono per delle foto ufficiali per la stampa, che da mesi inseguiva la coppia in attesa di questa notizia.

2. Le nozze

Il 4 luglio 1999, alla presenza di familiari, amici, e tanti personaggi noti, David e Victoria Beckham si sono sposati nel castello di Luttrellstown, in Irlanda. Con loro il primogenito, Brooklyn, nato a marzo dello stesso anno. In bianco per la cerimonia, lei in Vera Wang, lui in tight. Per la festa gli sposi invece hanno optato per il viola, con due abiti dello stilista italiano Antonio Berardi.

3. La nascita dei 4 figli

Al loro matrimonio era presente il primo figlio, Brooklyn, oggi fotografo, nato il 4 marzo 1999. Il 1° settembre 2002 arriva Romeo, lanciatissimo nella moda, dopo una campagna pubblicitaria per Burberry. Secondo i bene informati la sua prima fidanzatina sarebbe Millie Bobby Brown, la Undici di Stranger Things. Terzogenito è Cruz, nato a Madrid il 20 febbraio 2005. Lui sembra seguire le orme di mamma Victoria, ha inciso il suo primo singolo per beneficenza, If Everyday Was Christmas, e suona la chitarra. Infine c’è l’unica figlia femmina della coppia, Harper, nata il 10 luglio 2011.

4. Le onorificenze dell’Ordine dell’Impero Britannico

David nel 2003 dalla Regina Elisabetta, e Victoria nel 2017 dal Principe William, i due sono stati insigniti dell’onorificenza dell’Ordine dell’Impero Britannico, per il riconoscimento per il loro impegno nel sociale e l’impatto positivo nella cultura e società del Regno Unito. La coppia si è sempre sostenuta a vicenda, presenziando mano nella mano alle due cerimonie.

5. Le statue di cera

Nel 2004 la coppia diventa protagonista della prima di tante riproduzioni al Madame Tussauds di Londra. Infatti nel corso degli anni vari musei delle cere hanno forgiato le loro statue, dagli Stati Uniti all’Asia. Indimenticabile la loro trasposizione in Giuseppe e Maria nella natività del Madame Tussauds a Natale 2004, con Kylie Minogue come angelo.

6. Le pubblicità insieme

David e Victoria Beckham sono stati protagonisti insieme di tante campagne pubblicitarie, da capi d’abbigliamento ai loro profumi fino all’intimo. La coppia più forte dello showbiz ha così reso la propria immagine riconoscibile, con un connubio vita privata-lavoro sotto gli occhi di tutti.

7. La festa di Capodanno 2016/2017

I Beckham anno celebrato l’addio al 2016 con una grande festa di Capodanno alle Maldive, con musica dal vivo, ricevimento e tanti ospiti e amici famosi, il cui ricavato è andato interamente in beneficenza.

8. La commozione per Brooklyn al college

Nel 2017 il figlio maggiore, Brooklyn, lascia casa per andare al college, la scuola di fotografia Parsons a New York. Sia David che Victoria hanno condiviso dei post commoventi su Instagram, dicendosi fieri di lui. La foto di Posh in lacrime la sera prima della partenza ha toccato tutti. Persino l’attrice Reese Witherspoon ha lasciato un dolce commento: “Adesso sto piangendo anche io! Ottimo lavoro mamma“.

9. Le sfilate di Victoria

Tutta la famiglia si sostiene a vicenda in ogni occasione importante, e così in prima fila alle sfilate di Victoria Beckham non manca davvero nessuno. David e i quattro figli, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper la sostengono ad ogni passerella, come alla London Fashion Week 2019.

10. I sorrisi

Victoria Beckham viene spesso attaccata per il suo non sorridere mai. La stilista ha spesso ironizzato su se stessa indossando magliette con la scritta “la moda ha rubato il mio sorriso“. Ma è insieme a David e ai loro figli che si concede espressioni naturali e grandi sorrisi, in tanti scatti rubati e non che dimostrano l’amore e l’unione della coppia.