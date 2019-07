50 anni dopo lo sbarco sulla Luna: 7 oggetti di design a tema

“Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”: il 20 luglio 1969 l’astronauta Neil Armstrong mise per la prima volta un piede sul nostro satellite e, 50 anni dopo lo sbarco sulla Luna, sono tanti gli oggetti di design a tema con cui arredare casa e celebrare questa data storica.

In quegli anni le missioni spaziali diedero nuova linfa ai creativi. Design, cinema, arte, letteratura intrecciarono le loro influenze, come dimostra il film dall’estetica rivoluzionaria 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrik (1968). Tanti degli oggetti di design famosi, iconici, nascono in quel periodo per arrivare fino a noi con immutato fascino.

Inutile dire che l’attrazione misteriosa che esercita la Luna sugli uomini non poteva non influenzare mobili e accessori, lampade e colori per arredare casa, ieri come adesso. Tra design vintage e omaggi dei giorni nostri per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, ecco 7 oggetti di design a tema.