Abbinamenti colori moda Autunno-Inverno 2019/2020

Color block, tinta unita, pattern a contrasto: gli abbinamenti colori della moda Autunno-Inverno 2019/2020 non prevedono aut aut ma integrazione e inclusione, in nome della personalizzazione più assoluta.

Niente anarchia negli outfit, piuttosto un’armonia di nuance che si attagli a stati d’animo e preferenze personali. Largo quindi a un deciso mix di tweed, check, cocco e zebra (orgogliosamente faux), ma anche a look più classici, per uno stile grazioso e “a modo”. Qualche indicazione rubata dalle passerelle delle maison più prestigiose?

Ecco 5 suggerimenti degli stilisti in fatto di abbinamenti colori per l’inverno.

1. Total look in technicolor

Il bluette di tendenza nell’inverno 2020, un blu acceso e luminoso che ha sfilato su diverse passerelle di Milano e di Parigi, si presta alla perfezione per il total look. Max Mara ha proposto il Teddy Coat abbinato a dolcevita, calze e gonna della stessa tonalità. Solo gli stivali, in stampa cocco, trovano una nuance più profonda.

2. Abbinamenti colori: il verde

Très chic il verde lime che ha conquistato il favore di tanti stilisti per questa stagione fredda, una tinta acida creata per dare una sferzata vitaminica agli outfit invernali. Versace la propone in color block, indossata con calze turchesi e rosa e scarpe arancioni.

3. Colori: come abbinare il marrone

È un tono caffè il tono di marrone più gettonato quest’anno; una sfumatura molto scura ma fascinosa, che regala un tocco di glamour a ogni look. Tinta prediletta di Prada, ha calcato la passerella in svariati accostamenti. Il preferito di DireDonna? Con la camicia azzurra e la handbag in faux fur violetto che regalano un contrasto pacato, da perfetta Ladylike.

4. Abbinamenti colori: il ruggine

Accenti metallici per il ruggine, su cui Emporio Armani ha puntato spesso durante la Milano Moda Donna di febbraio 2019 (ma si è visto molto anche da Versace e da Dolce & Gabbana). Come si indossa? È perfetto con tonalità argentate, con il grigio, con il nero e ton sur ton.

5. Gli abbinamenti colori del rosa

Accanto a sfumature più accese, il rosa chiaro, dal pastello al cipria, si appresta a conquistare il guardaroba dell’inverno 2020. Presentato in svariati total look in molte delle collezioni del prêt-à-porter, conosce nuova vita dalle parti di Gucci. Alessandro Michele suggerisce un outfit con gonna prugna, stivali gialli limone e capospalla grigio perla (e maschera celeste…). Incredibile a dirsi, ma funziona.