Quali sono gli abiti di tendenza nell'autunno 2023 e dove trovarli

L’autunno è alle porte e, come ogni anno, torna il momento di coprire il corpo per proteggerlo dai primi freddi, che accompagneranno inevitabilmente le giornate fino all’anno nuovo. Questa è una stagione incredibilmente romantica e riflessiva, durante la quale si ripristinano i ritmi di lavoro o di studio e ci si dedica a se stessi, sia nei progetti che nel benessere, con qualche coccola in più in attesa dell’inverno e poi della prossima estate.

Queste sensazioni si riflettono anche nella moda, che le concretizza in capi morbidi e avvolgenti e colori caldi che richiamano i tappeti di foglie cadute dagli alberi. Per coloro che hanno deciso di rinnovare il guardaroba, quindi, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle tendenze del momento e lasciarsi ispirare dalle creazioni delle più prestigiose passerelle mondiali.

In questo articolo andremo alla scoperta delle tendenze abiti per questo autunno, dai colori agli stili più adatti per il periodo che sta iniziando. E se ci si vuole divertire con lo shopping risparmiando, ma senza rinunciare alla qualità e all’eleganza, si possono provare anche alcuni shop online, per esempio cercando abiti per l’autunno su Bonprix, facile anche grazie all’ausilio di filtri per la selezione di colore, taglia, lunghezza, ma anche occasione e vestibilità.

Prima, però, di iniziare a scegliere i prossimi outfit per il lavoro e il tempo libero, ecco alcuni consigli utili per questa stagione autunnale.

Colori e palette autunnali: quali indossare?

L’autunno è la stagione per eccellenza dei colori caldi ed è il momento perfetto per abbandonare le tonalità più accese estive in favore di quelle più profonde e avvolgenti.

Quest’anno la moda ci propone colorazioni amatissime e senza tempo come il classico bordeaux, il verde muschio, il marrone cioccolato, il beige sabbia e il grigio polvere. Questi colori evocano il calore e la serenità dell’autunno e sono perfetti da sfoggiare in tutte le occasioni, dalla mattinata in ufficio all’aperitivo con le amiche dopo lavoro.

In aggiunta, se si cerca qualcosa di più speciale, si possono scegliere abiti dagli accenti dorati e metallici per dare un tocco di personalità in più ai nostri outfit autunnali preferiti.

Per le più romantiche spuntano anche tocchi di viola e rosa, colori che si prestano a diverse occasioni e che si possono abbinare facilmente al nero, al grigio, al marrone e al verde più profondo e freddo. Mentre per chi anche in autunno non vuole rinunciare ai colori più freschi ed energici, anche il giallo senape, il rosso fuoco e l’azzurro cielo forniranno delle fantastiche nuances sia per elementi predominanti che per dettagli a contrasto, come sciarpe, scarpe e borse.

Abiti autunnali: tagli e abbinamenti di tendenza

Le silhouette oversize continuano a dominare la scena, con maxi dress, maxi cappotti e maglioni dal taglio morbido e avvolgente in cui sentirsi calde e cozy. Gli abiti a pieghe plissettate e le gonne midi continuano a sfilare sulle passerelle in abbinamento a stivali al ginocchio vistosi e ampi. Tra le tendenze più in voga secondo VanityFair anche gli abiti con collo alto e maniche voluminose figurano tra i più apprezzati dalle case di moda, mentre per chi volesse sprigionare audacia e originalità, suggeriamo di optare per scollature e tagli asimmetrici.

Sulle vetrine dei negozi iniziano già a fare capolino i tessuti autunnali per eccellenza, cioè velluto, pelle scamosciata e tweed: un evergreen.

Per le giornate più fredde e vicine all´inverno, invece, si può consigliare di fare incetta di abiti in lana e cachemire senza disdegnare il mohair, che primeggia tra i must-have del guardaroba autunnale e invernale, soprattutto se abbinato a una giacca di pelle oversize e stivali al ginocchio.

