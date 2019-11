Abiti da spose: i vestiti da sposa in stile vintage

Le tendenze più in voga per gli abiti da spose lo gridano a gran voce: sono i vestiti da sposa stile vintage i più glam del momento. Materiali, silhouette e accessori disegnano una donna romantica, sognatrice e armoniosa che non abdica, però, a un tocco di modernità.

Il merito? Tutto del mood bohémien che negli anni si è ritagliato uno spazio sempre maggiore tra le scelte per il giorno più bello ed è diventato da opzione di nicchia a trend inarrestabile.

Lo stile boho-chic ha conquistato location e decorazioni, bouquet, torta e, naturalmente, anche l’abito da sposa. I matrimoni in spiaggia o in campagna, del resto, sono i più romantici, perfetto coronamento di un sogno d’amore: permettono di essere eleganti senza essere formali, sofisticate senza vivere imposizioni e eccessi barocchi.

La sposa retrò, lungi dall’apparire noiosa e desueta, si ispira a momenti indimenticabili della moda, dagli anni Venti con piume e ricami Art Deco agli anni Sessanta con ampi scolli a barca e maniche a sbuffo. A volte è un tipo di materiale, come il pizzo fiorato, a regalare un gusto vintage, altre un dettaglio come il collo alto, altre ancora un accessorio, come la coroncina di fiori al posto del velo. In ogni caso il risultato è originale, sorprendente, indimenticabile, proprio come deve essere sempre il giorno del Sì.

7 idee per abiti da spose in stile vintage

Il pizzo è il tessuto che più di tutti riporta alla mente gli abiti da sposa del passato di epoche diverse, in corpetti romantici, maniche effetto tattoo e ampie balze. Floreale, con cornici geometriche, alternato a trasparenze è protagonista dei modelli più sognanti. I ricami sono super vintage e, in base alla declinazione, possono evocare epoche diverse. Floreali e in rilievo riportano ai modelli tra Ottocento e Novecento, mentre quelli geometrici sono deliziosamente anni Venti. La scollatura a barca ampia ricorda gli abiti hippie tra gli anni Sessanta e Settanta, lo scollo a cuore è un evergreen, mentre uno scollo profondo sulla schiena regala un tocco di modernità al look della sposa. Tra le tinte l’avorio è senz’altro la più vintage, specialmente per tessuti ampi e leggeri. Tuttavia non è necessario rinunciare al colore, tra cipria e pesca, o al classico bianco. Con i tessuti e gli accessori giusti anche un abito candido sarà più retrò che mai. Frange, piume, fiori applicati sono dettagli spiccatamente vintage, che caratterizzano subito il mood dell’abito e permettono la costruzione della silhouette intorno a caratteri distintivi che fanno la differenza e restano impressi nella memoria. Gli accessori sono fondamentali per outfit ispirati alla moda d’altri tempi. Fasce Charleston per un fasto alla Grande Gatsby, corone per una semplicità boho-chic da figlia dei fiori e guanti sono tocchi di femminilità originali e sofisticati al tempo stesso. Per le spose che sognano nozze da principesse e che (almeno) per questo giorno hanno deciso di mettere da parte la semplicità, le proposte più belle sono quelle che si ispirano alle fiabe, con scenografiche gonne ampissime in raso o in tulle lavorato e preziosi ricami floreali. Per un primo ballo da film.

