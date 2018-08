Permettono di dare vita a pettinature pratiche e ad acconciature seducenti: ma quali sono le tendenze da seguire in fatto di accessori capelli 2018?

Al di là dell’indispensabile elastico, che non può mancare nella borsa di ogni donna, anche gli accessori per capelli seguono mode e trend, che è bene conoscere per non fare passi falsi nel completare il look, che si tratti di un outfit per l’ufficio o di una mise elegante per una serata speciale.

Un esempio? Che l’abbiate amata, e scelta per i party in spiaggia, o odiata, sgranando gli occhi ogni volta che ne avete vista una indossata, sappiate che la coroncina di fiori tanto in voga lo scorso anno ha perso il suo fascino boho, perché troppo diffusa, ed è quindi assolutamente da evitare.

Su cosa puntare, dunque? Prima di tutto sulla fascia, meglio se in una versione etnica realizzata a mano con una stoffa africana e in pendant con un altro capo del look. E ancora su mollettine scintillanti, perfette per valorizzare tutte le lunghezze, sulle sofisticate piume e su cerchietti estrosi che esprimono una personalità brillante.

Volete saperne di più? Ecco gli accessori capelli 2018 di tendenza che non possono mancare nel beauty case.