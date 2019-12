Accessori per capelli sposa: le tendenze 2020

Matrimonio nel 2020? Insieme all’abito da sposa, al trucco e all’acconciatura è indispensabile scegliere accessori per capelli sposa in linea non solo con le tendenze di stagione, ma con lo stile scelto per tutta la cerimonia.

Il 2020 darà a ognuna la possibilità di esprimere sé stessa al meglio. I capelli, infatti, sono previsti sciolti, raccolti, semi raccolti accanto a pettinature per capelli lunghi, medi, corti con accessori o con il velo. Il trend? Si divide tra l’eleganza ispirata dalla monarchia moderna (alla Kate Middleton e Meghan Markle, per intenderci) e le acconciature più o meno elaborate.

Chi vuole sentirsi una vera principessa, il giorno delle nozze, potrà scegliere tra fiori, cerchietti con strass anche colorati e perle, ma anche le corone e piccoli diademi che impreziosiscono chiome sciolte o raccolte. E

cco 5 accessori per capelli sposa perfetti per le tendenze 2020.